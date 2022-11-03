今年以來因台股震盪大跌，加上外資大量匯出，導致新台幣匯率貶值且波動加劇，中央行總裁楊金龍強調，央行以落實四對策因應，即建立場內外監理機制、提供國內金融市場流動性、備妥充沛外幣流動性、掌握匯市供需適時進場調節。

楊金龍3日赴立法院財委會進行專題報告表示，國際資本移動，影響小型開放經濟體匯市的穩定，央行致力維持新台幣匯率的動態穩定，原則上仍由外匯市場供需決定，但若有不規則因素與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，有不利經濟金融穩定之虞，央行將本於職責維持外匯市場秩序。

央行全力維持匯市穩定措施，楊金龍提出四大對策，首先是建立場內外監理機制，利用大額結匯即時通報系統及銀行報送的外匯收支資料，分析外匯資金進出情形，若發現異常即辦理專案金檢，採取即時導正措施。

其次為提供國內金融市場流動性，透過拆款、換匯交易、公開市場操作及調整存款準備金等措施，提供金融體系台、外幣資金流動性。

其三將備妥充沛外幣流動性，央行與國際組織及全球主要金融機構訂有外匯附買回融資機制（Repo），必要時本行可透過該機制取得美元資金，支應國內美元流動性需求。

其四即掌握匯市供需適時進場調節，當遭遇市場供需失衡，導致新台幣匯率過度波動或失序變動，有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責，適時進場調節，維持新台幣匯率的動態穩定。

楊金龍重申，央行適度的外匯管理，新台幣匯率相對穩定，波動度小於歐元、日圓、韓元及星幣等主要貨幣，新台幣匯率穩定利於廠商報價與營運、投資人資金進出，也有助國內金融穩定與經濟成長。