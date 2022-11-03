消息面：

1.加拿大政府周三以國安為由，下令中礦（香港）稀有金屬資源有限公司、盛澤鋰業國際有限公司和中國藏格礦業公司等三家中國企業退出對加拿大關鍵礦產公司Power Metals Corp、Lithium Chile Inc和Ultra Lithium Inc的投資。

2.彭博引述知情人士報導，美國將在本月召開的新一輪談判中加大對荷蘭和艾司摩爾公司（ASML）的施壓，將要求荷蘭和該半導體設備大廠進一步收緊對中國的晶片設備出口管制。報導指出，白宮將要求艾司摩爾擴大對中國的禁售範圍，據先前報導，美方可能要求將技術只落後EUV設備一個世代的DUV浸潤式微影設備也納入出口管制。受到美國祭出禁令影響，目前艾司摩爾已經無法向大陸供應其最先進的EUV微影設備。

3.國際貨幣基金（IMF）西半球部門副主管Nigel Chalk表示，美國最新公布的第三季國內生產毛額（GDP）季增年率為2.6%，優於IMF在10月提出的預測，因此可能有必要上修對該國的經濟預測。IMF上個月預估美國全年經濟成長1.6%。

4.彭博報導，消息人士透露，為了削減成本，全球首富馬斯克擬在推特裁員約3700人，佔公司總人力約五成，推特擬於周五通知被裁撤的員工。消息人士並表示，馬斯克也打算改變推特現行的「隨處上班」政策，除部分例外，將要求員工一律進辦公室。

5.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少311.5萬桶，市場預期為增加36.7萬桶。上周汽油庫存減少125.7萬桶，市場預期為減少135.8萬桶。餾分油庫存增加42.7萬桶，市場預期為減少56萬桶。上周原油進口量增加122.9萬桶/日，煉廠產能利用率上升1.7個百分點。

6.美國人力資源服務公司ADP公布，10月美國民間就業新增23.9萬人，超出9月下修後的增加19.2萬人與市場預估的新增19.5萬人，且薪資較去年同期勁揚7.7%，顯示在聯準會強力升息之下，美國就業市場仍然強勁。ADP首席經濟學家Nela Richardson表示，整體而言，雖然已有初步跡象顯示聯準會的舉措削弱了需求，但目前只有部分特定的就業市場受到衝擊，對利率敏感的公司開始縮減人力。

7.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，繼前一周跌1.7%之後，上周美國抵押貸款申請指數下滑0.5%。30年期固定抵押貸款利率為7.06%，較前一周的7.16%下滑。

8.聯準會延續自80年代初沃克（Paul Volcker）掌舵以來最激進的緊縮路徑，周三宣布將聯邦基金利率目標區間連續第四度調升75個基點（3碼），至介於3.75%至4.00%之間，再創2008年以來新高，但會議聲明提到聯準會已經開始注意其超大幅度的升息可能對經濟造成的影響，暗示之後聯準會可能縮小升息幅度，一度給美股帶來提振。

9.聯準會主席鮑爾周三在政策會議後表示，對抗通膨的戰爭「遠未結束」，現在討論暫停升息「還太早」，「我們還有一些路要走，自上次會議以來發布的數據意味著最終利率水準將高於此前預期」。他並提到由於物價壓力緩解的速度緩慢，今年美國經濟實現軟著陸的機率已經縮小。

10.在鮑爾召開記者會之前，周三紐約12月期金收漲0.3美元，報每盎司1650美元。聯準會暗示之後可能縮小升息幅度，給金價帶來提振。

11.聯準會再度升息75個基點，以及鮑爾釋出鷹派訊息，周三美國公債殖利率盤中由跌轉升，10年期指標公債殖利率尾盤上漲3.2個基點，報4.084%。對利率更敏感的2年期債息上漲6.6個基點，報4.603%。美元亦由跌轉升，尾盤歐元跌0.5%，報0.9825，盤初漲0.54%，報0.9927美元。尾盤日圓兌美元上漲0.31%，報147.79兌一美元，盤初一度大漲1.2%。

12.美國原油庫存意外減少，周三紐約期油數收漲1.63美元或1.84%，報每桶90美元。布蘭特期油收漲1.51美元或1.6%，為每桶96.16美元。