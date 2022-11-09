顯示驅動IC雙雄聯詠(3034)、瑞鼎(3592)今上演強勢反彈秀，聯詠(3034)法說預估明年有機會恢復季節性狀態，法人也認為，聯詠短期谷底即將過去，將股價由中性轉為正向看法，瑞鼎則是前三季已賺進逾4個股本，今早盤聯袂帶量攻上漲停。

瑞鼎累計前三季稅後淨利年成長12.3%，每股賺進46.1元。展望第四季，瑞鼎預估，產業鏈調節庫存仍持續進行。瑞鼎今股價反應前三季獲利不俗，早盤開高攻上漲停，站穩所有均線位置。

瑞鼎第三季合併營收39.0億元，季減44.4％，較去年同期減少42.1%；毛利率37.5％，季減5.2%，較去年同期減少8.8%；營業淨利4.5億元，季減61.3％，較去年同期減少69.8%；稅後淨利5.5億元，季減59.0％，較去年同期減少56.2%，每股盈餘7.28元。

瑞鼎累計前三季合併營收186.3億元，較去年同期成長2.5％；毛利率42.6%，較去年同期增加0.8%；營業淨利31.4億元，較去年同期減少14.7%；稅後淨利34.7億元，較去年同期成長12.3%，每股盈餘46.1元。

瑞鼎董事長黃裕國表示，受到總體經濟疲弱、升息、通膨及疫情管控的影響，市場買氣急凍，客戶積極調整庫存水位，導致第三季營收明顯修正，各產品如電視、筆電、桌上顯示器、手機等皆受到明顯影響，惟車用產品的調節力道較其他產品緩和。展望第四季，預期產業鏈調節庫存仍持續進行，其中IT產品面臨較大壓力，部分應用如AMOLED、TV在量的方面已有需求回溫，但降價壓力依然存在。期望透過新品導入及節慶促銷旺季等刺激買氣，提升拉貨動能，力求營運持穩。

聯詠昨日法說落幕，展望第四季，聯詠認為大環境仍持續受通膨、升息、戰爭等影響，總經上仍有不確定性，且消費性需求疲軟，而面板廠庫存去化並進行生產調整，致使面板報價有逐漸止穩跡象。目前有看到OEM廠為了傳統的季節性銷售旺季，包括耶誕、大陸新年與農曆年等，進行補貨，但實際拉貨力道要觀察終端銷售情況決定。

就整體大方向部分，聯詠強調，地緣政治和通膨是大環境觀察點，若大環境無大變動，聯詠明年有機會恢復季節性狀態。法人也認為，聯詠短期谷底即將過去，將股價由中性轉為正向看法。