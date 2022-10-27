穆迪投資者服務公司27日表示，確認台積電（TSMC）的Aa3發行人評等，同時台積電全資子公司台積電亞利桑那公司發行的80億美元無擔保公司債、台積電海外公司TSMC Global Ltd.發行的無擔保公司債，先前授與的Aa3評等都通過確認。

Aa3、展望穩定，亦是穆迪授與台灣的政府發行評等等級。意即，台積電的企業發行人評等與台灣的主權評等同一等級，因為台積電大部分的業務和活動都在台灣進行，因此評級受到評級天花板的限制。

穆迪副總裁兼資深信評分析師Chenyi Lu表示，Aa3發行人評等的確認，是肯定台積電在全球代工行業的領先地位，以及滿足客戶差異化和不斷上升的技術要求的能力。基於預估台積電將保持其審慎的財務管理、低財務槓桿率，和可觀的淨現金部位，將為自己帶來足夠的靈活度，繼續投資和維持技術研發的領先地位。

穆迪預估，台積電在未來三年將能保持其在代工行業的領先市場地位，因為它將繼續開發和推出新的先進節點，包括3奈米和2奈米晶片，並提供相同節點的不同版本以匹配不同客戶的性能要求。這將帶來穩健的收入增長、強勁的利潤率和不斷擴大的客戶群。

此外，穆迪認為，台積電需先度過未來兩年充滿挑戰的經濟環境，估測調整後EBITDA利潤率將下降至68％，原因是產能利用率下降導致毛利率下降新生產線和需求疲軟，而早期生產階段推出毛利率較弱的新3奈米晶片，也進一步壓低了毛利率。

台積電的2023年增長，穆迪認為，將有兩大因素致使放緩，包括：一、受全球經濟環境疲軟、高利率和高通膨驅動，包括個人電腦、遊戲機和電視以及智能手機等消費電子產品的晶片需求減弱；二、供應鏈中正在進行的晶片庫存調整。