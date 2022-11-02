財政部長蘇建榮明日將赴財委會進行專題報告，根據報告顯示，今年到11月1日止，台股跌幅28.44%，遠低費城半導體及那斯達克，初步發揮穩盤的效果。

蘇建榮將到財委會進行《因應國際情勢影響，政府穩定股市政策措施與效益 》專題報告。

近期因通膨升息、地緣政治風險及經濟下行等國際政經負面因素衝擊，全球股市同步下挫，台股以電子半導體為主，與美股費城半導體及那斯達克指數連動性高。

今年至11月1日止，費城半導體及那斯達克跌幅達 39.58％及 29.77％，台股跌幅 28.44％，國安基金進場期間跌幅約 6.55％，初步發揮穩盤效果。

報告顯示，就出口、物價及民間消費、公司營收方面來看，台股基本面穩健，今年前9月累計出口 3677.6億美元、進口 3270.6 億美元，為歷年同期最高，惟 9 月全球景氣趨緩，出口成長率轉負。

9 月消費者物價指數年增 2.75％，相對平穩；批發、零售及餐飲業營業額為歷年同月新高，內需動能良好。

上市櫃公司9月營收 4.05 兆元，為歷年同月新高。台股本益比 9.19 倍，僅高於港股5.67倍；殖利率 5.69％為國際主要股市最佳。

報告指出，歐美等主要國家通膨仍高，美國強升息帶動全球升息循環及強勢美元，美元指數最高突破 114，亞洲貨幣貶值，輸入性通膨風險提高，復以俄烏戰爭未歇等地緣政治衝突，推升能源糧食價格，不利通膨降溫，引發消費及經濟成長趨緩。IMF下修全球、美國及歐元區經濟成長率，今、明年分別為全球 3.2％及 2.7％，美國1.6％及 1.0％，歐元區 3.1％及 0.5％；WTO示警全球貿易成長放緩，今、明年成長率分別為 3.5％及 1％。

另美國擴大對中國大陸科技制裁，相關產業前景疑慮及供應鏈重組風險升高。