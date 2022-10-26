IC載板暨印刷電路板大廠欣興(3037)董事會通過2022年第三季合併財報，受惠旺季需求及匯率助攻，稅後淨利續「雙升」至85.61億元、每股盈餘（EPS）5.81元，連5季改寫新高。累計前三季稅後淨利222.58億元、每股大賺15.09元，均持續提前改寫年度新高。

欣興2022年第三季合併營收374.53億元，季增5.1％、年增達33.08％，連6季改寫新高。營業利益110.34億元，季增6.61％、年增達1.64倍，連3季改寫新高，使毛利率38.18％、營益率29.46％，亦為連3季改寫新高。

受惠營收規模及本業獲利同步創高，配合匯兌收益增加挹注業外收益季增15.5％，使欣興第三季歸屬母公司稅後淨利85.61億元，季增6.62％、年增達1.03倍，每股盈餘5.81元，雙雙連5季改寫新高。

累計欣興前三季合併營收1037.99億元、年增達40.27％，創同期新高。營業利益285.73億元、年增達2.83倍，提前創年度新高，毛利率36.31％、營益率27.53％齊創同期新高。歸屬母公司稅後淨利222.58億元、年增達近1.71倍，每股盈餘15.09元，均提前改寫年度新高。

欣興先前法說時對第三季展望相對趨守，表示由於近期市場變數仍多，預期市況將與第二季相當，其中高密度連接板（HDI）受惠步入旺季，需求及稼動率可望轉強，惟仍須審慎觀察通膨、地緣衝突及庫存調整等因素影響。

法人認為，欣興受惠HDI旺季需求及稼動率轉強，配合新台幣匯率貶值助攻，帶動整體營運表現優於預期。欣興則表示，第三季表現確實略優於先前預期，各產品線均有不錯表現。惟展望後市，由於市場不確定因素仍在、需求持續變化，後續營運仍需持續觀察。