指標蘋果、英特爾財報不如預期，整體市場再添不確定因素，台股開低走低，持續呈現量縮震盪，摔下12800關卡和5日線，台積電(2330)又跌，權值股也多在法說行情預期干擾下，呈現回檔修正，指數終場收跌137.95點、報在12788.42點、成交量1727.29億元；台股周線連3黑、本周下跌30點。下周台股持續為法說密集周，須留意相關產業景氣訊息，大盤指數上，後續還是要觀察下周是否可以站回5日均線、且要站穩，以及成交量是否回升。

美國指標性財報表現不如預期，台積電今領跌權值股，開低震盪走低，終場收跌1.56%、報在379.5元，5日線不保，聯電(2303)亦開低走低，收跌2.4%；聯發科(2454)法說會即將登場，市場憂心是否會下修全年財測，今股價開低挫跌，跌幅逾4%；面板族群同樣逃修正風暴，群創(3481)高階減薪共體時艱，股價重挫逾5%，彩晶(6116)跌幅也擴大4%以上，友達(2409)則下挫逾1%；鴻海(2317)則相對有撐、收在平盤位置。

宏觀經濟逆風，美國超級財報不佳，加上台股法說會也多釋出保守消息下，今盤面多呈現個股的零星點火，半導體個股中，創意(3443)獲外資比讚，升評到買進，爆量鎖漲停，矽智財相關的力旺(3529)前三季已經賺贏去年全年，今股價尾盤急拉大漲逾4%，股后信驊(5274)早盤黑翻紅後，股價收漲逾3%。

分析師表示，美股出現回跌，加上科技龍頭展望整體仍偏悲觀，由總經數據來看也持續呈現衰退信號，短線受到政策及市場期望轉換快速影響，操作難度大，持續觀察可能提前落底產業回溫狀況。技術面來看，台股今摔下5日線，加上成交量尚未出現回升，將較不利於台股短線有效反彈，後續還是要觀察下周是否可以站回5日均線，且要站穩，以及成交量是否出現回升，下方則有機會守前低支撐，短線強勢股可小部位價差操作，嚴控停利停損勿過度追價。