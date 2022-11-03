鮑爾依舊鷹派言論，美股四大指數重挫，道瓊挫低逾500點，那指、費半跌幅也都超過3％。國際股市重摔，台股今天同步開低表現，所有類股全面下挫，不過，仍守住12900點，盤中跌幅也收斂至1％以內，預估成交金額約1600億元。

美國聯準會持續抑制通膨採取強硬措施，宣布再度升息2碼，雖然2月起美國聯準會將放慢升息速度，但也上修利率終點，且沒有預設立場，外界擔心打通膨讓美國經濟可能「硬著陸」進而衝擊全球經濟。

但另一方面，在通膨高漲之下，全球經濟陸續出現放緩跡象，市場已有經濟衰退的預期，股市也已領先下跌反映，因此，短線還在觀察是否回測打出第二支腳的可能。

另外，11月8日美國期中選舉即將來臨，選舉結果有可能左右目前極鷹派的聯準會在未來的升息方向，尤其目前共和黨佔有優勢，假如拜登和民主黨失去國會控制權，政策恐出現較大變化，短期有不確定性，未來一周震盪恐怕加劇。

不過，今天台股盤中下挫接近200點，主要還是大型股走弱，部分中小型股買盤不弱，上櫃族群尤其表現相對強勢。櫃買指數率先由黑翻紅，元太(8069)、環球晶(6488)、力旺(3529)等有基本面的高價股逆勢上揚，短線中小型具基本面、題材的個股有逢低買盤介入跡象。