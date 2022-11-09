台股加權指數9日開高在13,410.19點，權王台積電（2330）開在403.5元，一舉躍過400元關卡，晶圓代工四雄聯電（2303）、世界（5347）、力積電（6770）紛紛往上，發布新晶片的聯發科（2454）早盤漲幅逾1％，聯詠（3034）在法說後，早盤股價大漲近8％，台股指數漲幅擴大，大漲逾百點。

美國期中選舉結果將出爐，將影響拜登政府未來財政支出及規範，美國四大指數8日在投資人預估共和黨有望掌控參眾兩院的帶動下全面跳漲。

道瓊工業平均指數11月8日終場上漲1.02％（333.83點）、收33,160.83點，創8月25日以來收盤新高。那斯達克指數上漲0.49％（51.68點）、收10,616.20點。

費城半導體指數勁揚2.15％（52.76點）、收2,503.39點。

國泰證期指出，大盤日K線連續七天收紅，指數從低點12,629點反彈至周二的高點13,389點，大盤約反彈760點，整體反彈幅度約6％，相較於美股、亞股這波反彈的幅度，台股整體反彈幅度仍相對少，預期大盤在連續二天呈現量價齊揚下，指數仍有反彈空間。

從均線來看，月線8日也出現止跌翻揚，形成短期5日、10日、20日出線黃金交叉，月線9日將扣抵12,809點，以目前指數位置來看，月線仍將發揮助漲效果。

搭配日KD指標開口持續擴大，RSI指標也維持在50多方區，MACD柱狀體持續擴大，預期台股在日K線連續收紅、量價回溫、短均黃金交叉、指標偏多下，大盤仍機會持續醞釀跌深反彈，逢低可以偏多操作。