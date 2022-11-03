淡季開始，法人預期群光第四季營收將比第三季下滑8～10％，不過群光公布10月營收為93.93億元，僅比上個月下滑近7％，並且只比同期微減0.85％，優於原先預期。法人表示，雖然筆電周邊需求持續欠佳，不過桌上型電腦在市場分眾化與零售售後市場護體下，桌上型電腦用鍵盤倒是表現穩定，加上影像產品訂單也比預期好些，都是帶動群光10月營收優於原先預期的主因。隨著農曆年提前至明年一月中旬，法人認為群電12月營收可望受惠於客戶提前備料而不至於比11月明顯下滑。