Robinhood Q3財報優於預期 3日盤前股價上漲逾1％ 21:332022/11/03 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國股票交易平台Robinhood在2日盤後公布第三季虧損0.1美元，遠低市場預估的虧損0.25美元，因為裁員等有效減少支出，和升息讓信用交易產生的保證金利息收入增加所致。雖然其2日股價大跌逾4％，但3日盤前上漲1.5％報11.57美元。 轉投資有賺 訊連前三季獲利年增58％ 輝瑞調升全年疫苗銷售預測 顯卡市價續跌 撼訊9月自結每股虧損0.6元 #Robinhood #盤前 #虧損 #優於預期 #股價上漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 剔出蘋果鏈逾一年 歐菲光前三季虧損逾人民幣32億 07:032022/10/31 財經 PVC市況不振 華夏營運連二虧 前三季每股虧損0.55元 20:232022/11/01 財經 勞動基金單月虧1920億！前9月平均每個新制勞退帳戶虧損2.7萬元 10:232022/11/01 生活 宏達電第三季每股虧損擴大至1.19元 00:122022/11/02 財經 《國際金融》史上最高 瑞士央行今年已虧損1422億瑞朗 17:392022/10/31 財經 勞動基金前9月大虧5124.6億 基金局：空頭為可以布局的時機 12:032022/11/01 生活 陳時中陣營攻柯P人事「柯友友」 黃珊珊反批：先查國營董監事有多少民進黨籍 15:582022/11/03 政治 瑞信Q3巨虧 裁員、發新股重整 04:102022/10/28 全球財經 穩懋 首見本業虧損 04:102022/10/29 證券．權證 國發基金扶植不出獨角獸 投資生技特準 04:102022/10/28 財經焦點 三大政府基金 累計收益率仍逾3.28％ 前9月慘賠6,165億 04:102022/11/02 財經要聞 歐菲光 前三季虧逾人民幣32億 04:102022/10/31 全球財經 Q3單季虧損 中再保：主要因防疫保單提列損失 20:432022/11/02 財經 退撫基金前九月虧損643億元 寫歷史次高 11:522022/11/01 財經 兆豐金 前三季賺百億 04:102022/10/30 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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