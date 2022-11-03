美國股票交易平台Robinhood在2日盤後公布第三季虧損0.1美元，遠低市場預估的虧損0.25美元，因為裁員等有效減少支出，和升息讓信用交易產生的保證金利息收入增加所致。雖然其2日股價大跌逾4％，但3日盤前上漲1.5％報11.57美元。