中央再保（2851）董事會通過第三季財報，今年前三季稅後盈餘7,618.5萬元，每股稅後盈餘是0.13元，不過，第三季單季是虧損的，中再保表示，至於第三季單季虧損原因，主要係因法定傳染病及疫苗險業務，估計損失增加12億元。

中再保表示，該公司營運並沒有受到防疫險的影響，仍持續保持穩健的腳步進行業務發展，另也持續密切關注防疫險對於資本水準的影響，因此，近期該公司辦理現金增資案，發行2.1億股，持續擴大承保能量，以因應各種巨災衝擊，確保永續發展。

中再保目前已敲定現金增資每股發行價格為15.8元，預計募集33.18億元，其中80％由原股東認購，每千股可以認購284.558267股；10％公開承銷，另10％由員工認購，若原股東或員工認購不足或放棄認購部分，中再保董事會已授權董事長洽特定人依發行價格認足。此次繳款期間則在11月16日至12月16日。

中再保表示，辦理現金增資案可以強化資本水準、穩固中再市場地位及客戶關係，有助未來業務成長的動能，進而加快核保利潤的增長。增資雖然使得股本增加，對於短期淨值及EPS有所影響，但卻對未來因應巨災衝擊能力及利潤提升有所助益。