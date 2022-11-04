富采投控(3714)周五召開法說會，單季轉虧，淨損3.58億元，季減192.0%、年減127.6%；每股虧損0.48元，相較今年第二季的0.57元、去年同期1.91元雙雙轉虧。前三季獲利7.90億元，年減54.5%，淨利率3.4%，年減3.1個百分點，每股盈餘1.12元，相較去年同期2.56元下滑。富采表示，第四季庫存會持續下降，明年第一季庫存不會低於第四季。

富采第三季營業收入淨額66.84億元，季減14.1%、年減35.3%，遜於上次法說會的高個位數衰退預估，主要是因為背光需求更疲弱、MINI LED重要客戶庫存仍多、感測和照明等旺季較不受影響，但高單價客戶受到經濟影響訂單，均營收遜於預期。第三季營業毛利率13.1%，季減9.7個百分點、年減11.7個百分點，衰退也因匯率、庫存提列損失等影響；營業淨利率-6.5%，季減10.2個百分點、年減16.7個百分點。單季轉虧，歸屬於母公司業主虧損3.58億元，季減192.0%、年減127.6%；淨利率-5.4%，季減10.4個百分點、年減18.0個百分點；每股虧損0.48元，相較今年第二季的0.57元、去年同期1.91元雙雙轉虧。

富采表示，產能利用率都調低，但公司不做無效庫存。明年恢復正常秩序，加上公司體質改善，產能利用率趕上，營運可望回到常軌上。

富采前3季營業收入淨額230.11億元，年減13.4%，營業毛利率19.6%，年減1.6個百分點，營業淨利率1.7%，年減3.4個百分點，本期淨利歸屬於母公司業主淨利7.90億元，年減54.5%，淨利率3.4%，年減3.1個百分點，每股盈餘1.12元，相較去年同期2.56元下滑。

因富采集團組織重組，2022年第二季起晶電合併個體排除晶成。晶電第三季營收淨額47.68億元，季減14.2%、年減34.1%，營業毛利率13.5%，季減13.5個百分點、年減13.3個百分點，營業淨利率-2.3%，季減14.3個百分點、年減16.6個百分點。晶電前三季營收165.29億元，年減11.1%，營業毛利率21.6%，年減0.8個百分點，營業淨利率6.8%，年減1.0個百分點。

晶電營收產品應用別，電視背光降至2%，仍疲弱；筆電/顯示器/手機背光降至33%，MINI拉貨動能也相對疲弱；照明(含植物照明)略降至13%；顯示看板升至20%，即使市場萎縮下，還能上升，也顯示其競爭力；車用增至19%，車用需求持續往上走；感測/特殊應用持平至7%；其他持平至7%。

晶電董事長范進雍，感測、植物照明第三季仍佳，MINILED供應鏈庫存太高，9月顯著修正，導致第三季獲利不如預期，未來將有新案子繼續討論，明年會有契機發光，預估第二季、第三季間推出。

隆達第三季營收18.23億元，季減14.7%、年減41.0%，營業毛利率18.5%，季增1.7個百分點、年減1.7個百分點，營業淨利率-6.3%，季增0.1個百分點、年減11.5個百分點。隆達前三季營收62.99億元，年減21.2%，營業毛利率18.2%，年減0.2個百分點，營業淨利率-3.8%，年減5.4個百分點，

隆達營收產品應用別，電視背光增至38%，庫存下降，急單帶動有拉貨；筆電/顯示器/手機背光降至37%；照明略增至10%；顯示看板降至0%；感測/UV/車用持平15%。

富采第三季存貨周轉天數90天，相較第二季89天、去年同期62天雙雙上升，仍是健康水準。應收帳款、存貨下滑，恢復市場需求跟拉貨動能仍在觀察，公司也調低產能利用率，調整產品組合。而雖然單季轉虧，現金存量、流量仍處於健康狀況。

第三季法說會提到，今年資本支出降至70億元，紅光、車用、MINI等投資，故目前沒有進一步調降計畫，並做好現金管理。而折舊55億元維持。

富采表示，產能利用率下降，預計第四季與第三季維持，產銷已經到達某個平衡，會維持健康庫存水位，但狀況還是要看終端市場產品銷量與否。第四季傳統淡季，第四季庫存會持續下降，明年第一季庫存不會低於第四季。