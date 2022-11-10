十銓(4967)董事會通過111年第3季合併財務報告，十銓第三季EPS持續虧損，前三季再度轉虧，每股虧損0.82元。10月營收4.99億元，年減20.52%、月減28.25%；前10月營收54.58億元，年減13.01%。十銓衝刺年底旺季，謹慎看待第四季，持續朝品牌及電競市占衝刺，待2023年需求復甦，營運可望漸入佳境。

十銓第三季合併營收16.86億元，年減5.19%、仍季增7.48%。十銓公布今年前三季合併營收49.59億元，年減12.17%，營業毛利3.41億元，年減37.09%，營業損失1.44億元、稅前淨損0.71億元、歸屬於母公司業主淨損0.76億元，全數較去年同期轉虧，累計前三季每股虧損0.82元，也相較去年同期的每股盈餘1.26元轉虧。

十銓10月營收4.99億元，年減20.52%、月減28.25%，2022年1~10月合併營收54.58億元，年減13.01%。受消費性與教育應用市場PC需求轉弱，再加上記憶體價格下跌影響，供應鏈一路從通路、代理商及原廠調整庫存，目前市場供需失衡、OEM客戶訂單減少，十銓謹慎看待第四季，持續朝品牌及電競市占衝刺，待2023年需求復甦，營運可望漸入佳境。

IC原廠近期陸續對減產、資本支出調整做出表態，各家布局皆因策略目的而有所不同。但通過原廠動作釋放出的訊號，將有助提早記憶體供應鏈調節的循環。依據研調機構預計2026年，伺服器DRAM需求量年均成長率上看24.0%，資料中心、雲端伺服器、工控SI需求量仍保持穩定。十銓看好伺服器領域DRAM和NAND Flash的SSD前景，早在5年前開始投入市場搶攻市占，並加強工控DRAM和NAND Flash事業群的發展。

十銓Q3品牌DRAM占比達25%、Flash產品達30%，電競等策略性產品占37%。品牌及電競市占持續成長，品牌銷售占整體營收達80%，品牌SSD整體銷量亦年成長45%。近期DDR5在AMD次世代平台上市後，正式從高階走向主流市場，十銓T-FORCE DDR5電競記憶體業已推出7200/7600以上頻率在全球市場販售，並與各大板廠密切合作更高速的量產規格，確保技術規格的持續領先。

面對總體經濟現況，美國持續升息、全球高通膨，十銓力拚年底電商購物檔期雙11、感恩節及聖誕節祭出多項節慶限量促銷，各區滾動調整行銷資源，可望拉抬整體營收。十銓建立新型態的合作關係，與代理商資源整合，透過現有通路銷售，加強擴大零售商裝機需求、並搭配促銷活動及新品宣傳，有助品牌再造強化銷售。