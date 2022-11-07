磷酸系鋰電材料與智財供應商立凱-KY(5227)周一公告2022年10月合併營收為1.49億元，年增346%、月增177.22%，衝上歷史新高紀錄，主要係開始認列智財授權收入，以及正極材料客戶需求持續增加。2022年截至10月累積合併營收為4.93億元，年成長136%。

在儲能電池及電動車電池領域，立凱-KY提供完整的LFP電池正極材料製造技術及相關專利，加速產業發展。特斯拉、鴻海(2317)推動以及淨零趨勢下，電動車、儲能成投資法人焦點，加上立凱-KY海外授權布局持續推展，日前與歐洲企業FREYR、澳洲北領地簽約，授權與服務LFP正極材料工廠；立凱-KY的授權夥伴以色列化工ICL(NYSE:ICL)上月在白宮也宣布，已獲得美國政府1.97億美元的補助，計畫在美國聖路易斯建造一座價值4億美元的磷酸鐵鋰(LFP)鋰電池正極材料製造廠，該工廠預期2024年投入量產，立凱-KY授權利多頻傳。

立凱-KY財報仍處虧損階段，但電動車催熱電池產業，不受近期消費性市場疲弱影響，法人預估，立凱-KY第四季營運仍將持平第三季高檔，權利金也將陸續入帳，先前與歐洲企業FREYR、澳洲北領地簽約，授權與服務LFP正極材料工廠，其中FREYR權利金最快第四季將開始陸續入帳，權利金預估100-200萬美元，立凱-KY受惠材料收入及權利金挹注，法人評估，最快兩季內單月或是單季將可正式轉盈。