加工絲、尼龍廠宏洲（1413）、集盛（1455）公布第三季財報，宏洲第三季單季由盈轉虧，集盛則已連續二季出現虧損；另外，宏益（1452）10月合併營收1.24億元，年減32.65％，創下近20個月以來單月新低。

市場指出，能源成本增加，且，通膨造成客戶庫存多、下單減，加工絲、尼龍產業景氣在第三季營運降緩，第四季將持續探底。

因有電價調漲增加生產成長，宏洲第三季單季的營業毛利率3.43％，比去年同期減少2.5個百分點。本業也有979萬元的營業損失。

產項包括加工絲、尼龍的集盛第三季單季本業已出現虧損，有2336萬元的營業損失。集盛指出，下半年產業需求確實偏弱，預沽調整期會有半年。目前品牌客戶持續開發新品，仍持續有短、急單湧入；公司並切入尼龍66纖維級造粒產品，透過高值化產品提升獲利能力。

紡纖業者指出，受高通膨、升息影響服飾市場消費力，近期陸續傳出全球品牌服飾廠及成衣通路庫存升高，衝擊加工絲、尼龍等產品的需求力道。

服飾終端需求疲弱，已影響到上游加工絲、尼龍訂單；加工絲業者指出，下半年以來台灣POY、加工絲廠商稼動率普遍降至6成上下，第四季營運下滑恐不可免，且明年第一季又受到農曆春節影響，預估營運表現仍將持續保守。