蔡英文總統今以錄影方式為全日本台灣連合會舉辦的「沒有外交關係的50年-今後台日美關係的展望」國際研討會致詞時表示，台日美夥伴關係不僅促進區域的穩定發展，更為世界帶來許多貢獻，台灣將與日本及美國加強推動「全球合作暨訓練架構」（GCTF），持續擴大合作規模，並期許未來繼續加深台日美夥伴關係，與更多民主國家合作，捍衛共同信念，一起強化全球民主韌性。

總統致詞指出，過去這幾年，台灣和日本、美國，攜手合作，對抗疫情。現在面對疫後時代的挑戰，以及國際情勢的變化，相信台日美的合作將持續深化，一起努力實現「自由開放印度太平洋」的願景。

她說，儘管台灣和日本、美國，都沒有正式的外交關係，但在各領域持續緊密合作、交流。台日美的夥伴關係，不僅促進區域的穩定發展，更為世界帶來許多貢獻。這幾年來，台灣積極推動GCTF，也就是「全球合作暨訓練架構」。

她說，GCTF是台美共同創立的合作平台，過去三年來，經過雙方的努力，日本和澳洲都先後加入成為正式夥伴。GCTF合辦活動的國家，也擴大到歐洲、拉丁美洲、以及加勒比海國家。

她指出，目前全球共有119個國家，參與過GCTF的活動。每次活動的內容，都是全球關注的議題。像是上個月聯合國大會期間，GCTF召開了研討會，對於聯合國「永續發展目標」所面臨的挑戰，共同探尋創新的解決方案。

她說，台日美的夥伴關係，就是在這些互動交流中，不斷累積提升。未來，台灣會跟日本、美國，加強推動GCTF，持續擴大合作規模。面對全球供應鏈重組，也期待台日美在國際分工上，共同發揮優勢，一起來強化全球民主供應鏈。

她說，藉這個機會，她要感謝日本和美國，近年來，在許多重要國際場域，多次強調，台海和平穩定的重要性。這個月國慶期間，日本和美國的國會議員來訪，也讓台灣人民感受到堅定的支持和情誼。

她指出，過去台日美相互扶持，走過許多的挑戰。共同守護印太區域的和平，也是台灣的挑戰和使命。未來台日美，不僅要加深彼此的夥伴關係，更要跟更多民主國家合作，捍衛共同的信念，一起強化全球的民主韌性。