量測儀器大廠致茂(2360)今日召開電話法說，公布2022年第三季財報，受惠本業營運暢旺，歸屬母公司稅後淨利「雙升」至17.31億元、每股盈餘（EPS）4.11元，雙創歷史次高。累計前三季歸屬母公司稅後淨利42.43億元、每股盈餘10.09元，已提前改寫年度新高。

致茂第三季合併營收創66.6億元新高，季增34.95％、年增達55.75％，營業利益亦創17.81億元新高，季增30.38％、年增達近1.06倍。毛利率52.51％、營益率26.74％，雖較第二季58.8％、27.68％下滑，仍雙創公布合併財報以來次高。

致茂第三季業外收益4.75億元，雖因比較基期較高而季減31.75％、仍年增達近2.21倍，使歸屬母公司稅後淨利17.31億元，季增4.21％、年增達1.18倍，每股盈餘4.11元，續創僅次於去年首季的歷史次高。

觀察致茂第三季營收結構，量測設備事業體63.41億元，季增達36.54％、年增達91.28％，其中母公司部份亦創41.7億元新高，季增12.1％、年增達50.32％。威光自動化2.33億元，季增23.94％、年增達60.69％。

累計致茂前三季合併營收159.94億元、年增23.09％，創同期新高。營業利益39.85億元、年增達70％，提前創年度新高，使毛利率53.67％、營益率24.92％雙創同期新高。歸屬母公司稅後淨利42.43億元、年增達20.51％，每股盈餘10.09元，雙雙提前改寫年度新高。

觀察致茂前三季營收結構，量測設備事業體144.59億元、年增達44.3％，其中母公司營收107.57億元、年增達36.34％，亦創同期新高。威光自動化6.42億元、年增達26.13％。日茂新材料因第二季起結束代理業務，使營收6.35億元、年減達70.31％。