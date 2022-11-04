機電空調系統整合廠洋基工程(6691)董事會通過2022年第三季財報，稅後淨利5.54億元、連3季創高，每股盈餘8.17元，累計前三季稅後淨利12.95億元、每股盈餘19.08元，已超越去年全年、提前改寫年度新高。目前接單動能未受影響，預期至2024年營運成長無虞。

為轉讓股份給員工，洋基工程董事會決議自今（4）日起實施庫藏股，至明年1月3日間於140～200元區間買回1200張。在績優題材及庫藏股護體下，洋基工程股價今（4）日開高後放量飆升9.57％至177.5元，截至午盤維持逾7％漲幅。

洋基工程是國內少數擁有整廠規畫、管線設計能力、施工管理及採購規模的大型工程公司，主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與節能技術服務，主要客戶遍及國內外半導體、光電、電子零組件、面板、太陽能、生技及傳統產業。

洋基工程第三季合併營收再創37.93億元新高，季增5.72％、年增達49.22％，毛利率、營益率「雙升」至21.24％、18.49％，連3季創高。稅後淨利5.54億元，季增31％、年增達1.46倍，亦連3季創高，每股盈餘（EPS）8.17元亦再創新高。

累計洋基工程前三季合併營收100.87億元、年增達30.85％，毛利率19.59％、營益率16.19％，優於去年同期13.89％、11.18％，均創同期新高。稅後淨利12.95億元、年增達93.9％，每股盈餘19.08元，已超越去年全年9.56億元、15.83元，提前改寫年度新高。

洋基工程表示，第三季及前三季營運齊創新高，主要受惠半導體及印刷電路板（PCB）大廠擴增資本支出、加速推進高階製程，陸續取得多項大型廠務工程合約訂單。由於對新建廠房潔淨程度及減排效率等要求、管線設計與施工技術難度均高，帶動毛利率持續走揚。

洋基工程指出，公司多年來致力提升客製化工程設計能力，可依客戶需求即時調整廠房及管線配置，大幅縮減工程前期作業及施工時間、降低人力成本。同時，公司預先採購工程用所有原材料，有效控制材料及施工成本，進而提升整體獲利能力。

觀察洋基工程前三季各產業貢獻，為半導體55.19％、PCB 26.08％及光電1.71％，符合國內高科技業主要投資擴張與成長方向。公司目前未認列合約收入再創218億元新高，季增67億元，接單動能未受影響，預期公司至2024年營運成長動能可望維持不墜。

洋基工程指出，受中美科技戰角力影響，國內電子大廠近期紛紛轉向東南亞布局設廠。公司已於越南設立辦事處，就近服務下游電子產業客戶，未來將視客戶需要拓展公司業務至東南亞地區，並開發商辦大樓、生醫產業等新工程案，挹注整體營收獲利成長動能。