連鎖餐飲集團揚秦(2755)受惠營收規模創高及業外收益挹注，2022年第三季稅後淨利再創0.34億元新高，每股盈餘（EPS）1.56元，前三季稅後淨利倍增至0.95億元、已提前改寫年度新高，每股盈餘4.34元。

揚秦亦公布10月自結合併營收1.61億元，月增2.35％、年增達20.74％，為僅次於7月的歷史次高。累計前10月合併營收15.49億元、年增達22.29％，續創同期新高。公司表示，在前三季展店策略奏效下，10月營收續創佳績，預期第四季營收仍可望維持年成長佳績。

揚秦第三季合併營收4.89億元，季增5.29％、年增達31.43％，連4季創高，毛利率亦創27.04％新高。營業利益0.31億元，雖季減19.86％、仍年增達77.26％，營益率6.51％，雖低於第二季8.55％、仍優於去年同期4.83％，雙創同期新高。

雖然本業獲利較第二季下滑，但揚秦受惠新台幣貶值帶動匯兌收益增加，第三季業外收益0.11億元，季增達5.35倍、較去年同期轉盈，使稅後淨利0.34億元，季增4.29％、年增達1.83倍，再創歷史新高，每股盈餘1.56元。

累計揚秦前三季合併營收13.85億元、季增達22.15％，創同期新高。營業利益1.06億元、年增達80.59％，已創年度新高，毛利率26.66％、營益率7.66％雙創同期新高。配合業外顯著轉盈，稅後淨利0.95億元、年增達近1.29倍，已提前改寫年度新高，每股盈餘4.34元。

揚秦執行長卓靖倫表示，今年上半年雖受全台本土疫情升溫、確診者多點爆發影響，但消費者均已習慣外帶與內用間的防疫措施轉換，早午餐產業受疫情影響狀況明顯不如去年嚴峻，而以往早午餐第三季旺季再現，亦帶動第三季營收及獲利再創新高。

揚秦目前旗下「麥味登」全台總店數822家、「炸雞大獅」海內外店數自73家增至77家。同時，「REAL真．烘焙坊」10月推出全新店型 REAL CAFE，於桃園市風禾公園旁開設首間北歐風格設計門市，為消費者提供更多好食物及打卡點的新選擇。

展望後市，卓靖倫表示，隨著台灣餐飲市場因疫情影響趨緩，逐漸回復至疫情前的市場營收增減趨勢，旗下「麥味登」及「炸雞大獅」將把握契機，第四季持續透過各種管道推展創業輔導、加強市場開拓持續展店，以衝刺營運成長動能。