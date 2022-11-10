智冠(5478)第三季合併營收15.27億元，季增6％、年減10％，歸屬母公司淨利2.05億元，季增12％、年增2％，為五季以來最高，每股盈餘1.7元。今年前三季累計合併營收44.48億元，歸屬母公司淨利5.82億元，年減8％，每股盈餘4.8元。

今年前三季智冠持續與國際大廠人氣產品緊密合作，為多款遊戲大作提供MyCard數位點數與整合行銷服務，並逐步建立東南亞市場服務鏈，目前已開通上百款遊戲支付應用，提升海外市場佔比；而藍新科技受網路購物與線上服務需求帶動下，代收付業務規模穩健成長，在兩大動能基礎上挹注第三季營收成長。

展望第四季，遊戲事業群方面，子公司遊戲新幹線代理兩款手遊新品相繼登場，《指劍江湖》已於10月27日在台港澳上市；年底前將推出一款二次元歌劇少女養成手遊《純白和弦》，近期陸續釋出知名VTuber與虛擬歌手之跨次元聯動計畫預熱。網龍致力籌備開發中《吞食天地》系列手遊新作，期以全新玩法與優化機制和玩家見面，同時將持續地拓展旗下原創IP及知名IP資源多元合作應用。

網路廣告行銷事業群一帆數位，導入自行開發行銷工具與深入地投放經驗，持續協助全球客戶有效觸及目標族群，提升轉換成效並降低成本，未來仍將積極擴展海外市場及不同產業合作機會，並探索特色化廣告行銷應用異業結合。

金融科技事業群藍新集團受惠網路購物與線上服務需求帶動，前三季獲利已超越2021年全年表現，旗下核心業務「藍新金流」線上代收付持續擴展合作商店，增設物流服務及優化商店加值功能，隨著第四季電商旺季與各式公益及勸募捐款平台需求上升，搭配下半年防疫政策陸續鬆綁，受疫情嚴重影響旅遊產業相關服務也可望逐步回溫。「ezAIO簡單收」新一代多元收款設備已陸續推廣至實體商店，並持續擴充更多支付工具與電子發票相關應用，共同推升營運表現。