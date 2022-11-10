綠界科技(6763)公布第三季財報，單季營收3.75億元，與去年同期持平，稅後淨利為0.93億元，年增5.69％，創單季新高，每股盈餘5.23元；前三季稅後淨利為2.56億元，年增6.18％，創歷年同期新高，每股盈餘為14.77元。

綠界科技表示，該公司長期保持輕資產、低費用、小資本的策略也較能承受總體環境帶來的衝擊，目前毛利率維持在44.1％。第四季是傳統購物旺季，包括萬聖節、雙11購物節、感恩節、聖誕節等大型購物節日加持，該公司對於獲利再創高深具信心。

綠界科技總經理黃華勇表示，綠界科技除了強化資安外，並以永續經營的治理方式讓GMV（處理金流總量）不斷增長外，並且也都能提早布局開創更多不同服務，繳出亮眼成績，例如著墨在高毛利且眾多不同使用場景的分期付款，目前處理金流量一個月可達15億元左右；而早在五年前便大力投入開發電子發票加值等服務，順應發票無紙數位化的潮流趨勢，也帶來了可觀的會員成長。

今年初更入股精誠全資子公司嘉利科技30％，主要看中嘉利科技目前面對線下實體刷卡機一年3兆的市場，已有15萬家的特店，並坐擁近20萬台刷卡機，市占率逾5成，收單授權系統市占率更高達7成，讓推出的『次世代OMO刷卡機」將「門市」與「電商」的管理合而為一，營收、對帳、金流、物流、電子發票、會員儲值、票券等功能都能夠達成一站式的串接與管理，此項重要的產品推展，將可望讓綠界的營收及獲利持續看好。