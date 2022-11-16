南寶（4766）16日召開法說會。執行長許明現表示，雖然運動品牌客戶庫存回升，下單速度放緩，但去年受越南疫情影響基期低，第四季鞋材接著劑業務營收仍能較去年同期成長，搭配其他業務持穩推展，今年營收、獲利將齊創新高。明年總體和外部環境不確定性高，將提升營運效率與優化獲利結構，營運持穩看待。

南寶主生產各式接著劑與塗料，產品領域橫跨鞋材、紡織、木工、電子零件、衛材用膠等，為台灣第一大接著劑品牌，也是全世界第一大鞋用膠供應商；全球7國共23座工廠。今年前10月營收已創歷年全年歷史新高，前三季獲利表現亦超越歷年全年獲利。

許明現指出，工業與其他消費性產業用接著劑透過耕耘新產品與應用，第四季仍可成長；其中，科技產業明顯轉趨保守，木工受越南疫情影響較大基期低，衛材和軟性包裝用膠積極把握新產品與應用的成長機會。

建材業務營收主來自澳洲，預期穩健成長；塗料業務正著手整合現有團隊並重新組織產品以提供更好、更完整的產品線與服務。

許明現強調，南寶將聚焦高毛利產品線，拓展接著劑產品應用領域，聚焦在市場規模大並具有良好的潛在成長機會的產業，如電子、軟性包裝材料等。另，透過縮短反應時間差以減少原物料價格影響，搭配長期降低費用率，朝達成低於15％目標，強化核心優勢。

此外，南寶2021年綠色產品貢獻63％營收，目標在2050年達到碳中和。化學品管理目標在2030年減少50％高關注化學品項及使用量，並找尋其他原料替代方案如無甲醛/無壬基酚/無硼酸等配方設計。