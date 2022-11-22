惠特（6706）董事會通過收購兆翔光電、武漢芯荃通科技100％股權，預計在2023年1月三家公司將合併報表，新公司將挹注惠特營收，藉此將完備雷射二極體（LD）的產品線；惠特董事長徐秋田表示，景氣低迷之下，雷射精密加工、三五族半導體測試設備明年表現仍可望優於今年。

整體景氣低迷，惠特三大事業今年第四季尋求觸底，徐秋田表示，受到大陸持續封控衝擊，Mini LED雖然有訂單，但是交貨遞延，因此公司積極拉高代工及新事業比重，希望降低LED景氣波動的影響，將惠特調整成橫跨PCB及半導體行業的公司。

OLED快速降價，市場憂心OLED將取代Mini LED，徐秋田對此表示，兩大技術各有市場，LED愈做愈小會激勵新的應用，目前Mini LED以應用在直下式背光、顯示屏為主，且多半用在戶外，一旦供應鏈將成本壓低，將有助於Mini LED切入室內應用如會議場合、豪宅等。

不過，景氣自第二季以來開始急凍，Mini LED設備拉貨放緩，徐秋田認為，2021年全球各大廠同步擴產的盛況不復見，2022年擴產轉趨保守，下一波Mini LED拉貨潮有待直下式背光、TV的滲透率拉升，才有可能消化產能。

至於在Micro LED方面，惠特的測試設備及雷傑的巨量轉移設備已經小量出貨，徐秋田認為，雷傑的設備為市場上最具量產性的設備，也都有供貨給富采、錼創科技，客戶積極擴充Micro LED產能，惠特在Micro LED商機應可共襄盛舉。

惠特董事會11月通過收購兆翔光電、武漢芯荃通科技100％股權，預計在明年1月，三家公司將編列合併報表，徐秋田預期，二家公司的加入可望完備雷射二極體的產品線，尤其兆翔在邊射型雷射已經耕耘十多年，結合兆翔的設備及惠特的技術，邊射型雷射的供應鏈進一步完整，預期未來一至二年，邊射型雷射相關產品可望貢獻營收3至4億元。

LED景氣容易受市況起伏而波動，惠特寄望提升代工及新事業比重拉高，降低LED產業的影響，徐秋田預期，雖然市況低迷，但是雷射加工明年可望雙位數成長、化合物半導體測試設備也將優於今年。