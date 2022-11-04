尖點(8021)公布前3季財報，由於認列一次性所得稅費用，尖點第3季稅後盈餘為4300萬元，季減64.9%，累計前3季每股盈餘為1.89元，尖點10月合併營收為2.85億元，月減4.2%，尖點總經理特助張啟訓表示，由於第3季基期已受景氣影響修正，第4季應同過往季節性趨勢，呈現微幅季減。

尖點下午舉行線上法說會，電子產業旺季不旺，尖點第3季合併營收為8.73億元，季減2.2%，年減17.1%，營業毛利為2.71億元，季減4.6%，年減20.8%，單季合併毛利率為31%，營業淨利為1.41億元，季增6%，年減21.6%，營業淨利率為16.2%，季增1.3個百分點，稅後盈餘為4300萬元，季減64.9%，年減67.1%，單季每股盈餘為0.3元。

就產品來區分，PCB鑽針佔尖點第3季營收比重為60.5%，鑽孔服務佔比為39.5%；在產能利用率方面，PCB鑽針第3季稼動率為73%，鑽孔服務稼動率為58%。

張啟訓表示，第3季市況呈現旺季不旺，終端市場需求受到總經環境及庫存調整的影響，整體需求呈現下滑；但高階應用市場如HPC高速運算相關載板、高階伺服器、網通等需求仍有相對較佳的表現，搭配尖點高階鍍膜產品，對於公司的優化產品組合有所助益。

尖點前3季合併營收為26.83億元，年減3%，營業毛利為8.41億元，年減7.5%，合併毛利率為31.3%，年減1.6個百分點，營業淨利為4.25億元，年減12.2%，稅後盈餘為2.69億元，年減21.5%，每股盈餘為1.89元。

就產品來區分，PCB鑽針佔尖點前3季營收比重為60.1%，鑽孔服務佔比為39.9%，今年前3季鍍膜鑽針營收佔比約31%。

尖點自結10月合併營收為2.85億元，較上月減少4.2%，年減14.1%，累計前10月合併營收為29.68億元，較去年同期減少4.2%。

展望第4季，張啟訓表示，目前市場氛圍仍然環繞在終端需求不振及庫存調整下，多數客戶對於後市的看法普遍保守，能見度亦不高，整體市況依然低迷，以尖點而言，由於第3季基期已受景氣影響修正，第4季應同過往季節性趨勢，呈現微幅季減。

針對法人提問PCB客戶往東南亞設廠佈局，尖點是否跟進？張啟訓表示，客戶往東南亞增加投資，公司考慮在東南亞設立銷售據點或團隊就近服務，但要不要設廠必須要長時間評估，如果東南亞需求愈來愈大就會考慮，不過目前暫時沒有設廠計畫。