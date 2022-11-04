緯軟(4953)董事會通過第三季財報，單季合併營收20.78億元，季增7％，年增30％；營業利益1.58億元，季增3％，年增35％；稅後淨利1.45億元，為同期次高，也是歷年單月第三高，每股盈餘2.17元。累計前三季合併營收58.57億元，年增32％，客戶結構趨穩下，毛利率維持在21.5％；營業利益4.36億元，年增20％，營益率7.4％；稅後淨利3.91億元，年增14％，每股盈餘攀升至5.87元。營收、獲利及每股盈餘都是歷年同期新高。

展望後市，第四季受10月假期影響，營收成長有限，預計與第三季持平。明年第一季適逢傳統淡季，營運表現則維持保守看待。短期預估，國際局勢及通膨危機影響全球經濟發展，市場仍存在諸多不確定性，新需求增長動能放緩。然全球數位轉型及新科技應用領域的發展蔚為趨勢，資訊服務需求仍穩定攀升，公司將保持審慎樂觀的態度，深耕核心客戶並積極開展新客源，以穩健獲利為主軸，持續挑戰營收及獲利成長。