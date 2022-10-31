陸股上週在亞股中表現最為失色，PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，中國二十大會議的結果與市場預期存在落差，習派全面掌權，投資人擔憂決策犯錯風險升高，同時房地產與民間消費持續疲軟，金融市場以負面走勢回應，滬深300指數單週重挫-5.4%，外資比重較高的港股亦承受嚴峻賣壓，恆生國企股大跌-8.9%，恆生科技股更是重挫-10.6%，顯示中國政策、海外升息及美國對中國半導體限制的負面影響，仍將持續，短期宜審慎看待。

許智洋分析，中國第三季GDP年增率由0.4%上升至3.9%，優於市場預期，主要回穩動能來自穩增長政策接續施行，包括基建、製造業投資、工業生產相關數據均有所提升，但進一步檢視需求面數據，9月社會零售銷售年增率由5.4%降至2.5%，反映清零措施導致內需成長明顯減弱，加上全球通膨居高不下，國際主要央行對於資金的緊縮政策持續，皆讓中國出口以及訂單均出現明顯下滑，未來景氣下行風險仍高。

許智洋建議，從二十大報告來看，未來聚焦產業應以能受益經濟修復和政策支持，並且對政策相對敏感的領域，例如能傳承創新的中醫藥，以及二十大報告表示要「穩妥」推進碳達峰碳中和，注重新舊能源轉化之間的有序銜接，能源轉型將持續為煤炭、新能源等行業帶來新的動能。