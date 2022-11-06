憤怒網友灌爆評論，要老闆別開了。(圖／Google Map)

新北永和復興路一家炸物店，因為「唐寶寶」（唐氏症患者）忘記帶錢，付不出40元，當場遭老闆大聲咆哮，甚至報警抓人，引發軒然大波，不少憤怒網友不斷湧入該店Google地圖上的資訊洗負評，而店家疑似也嚇壞，不僅臨時宣布停業，最後甚至掛上永久停業。

「唐寶寶」的母親在臉書PO文表示，兒子忘記帶40元，向老闆表明當下沒辦法付錢，不斷道歉，但老闆根本不管，直接當場對著唐寶寶大吼大叫，「管你什麼症啦，東西炸好錢交出來，交不出來就報警」，老闆也真的叫來警察抓人。

網友認為老闆行徑不能原諒，氣憤大罵要求關店。(圖／Google Map)

還有眷村人也看不下去，要老闆別丟眷村的面子。(圖／Google Map)

「唐寶寶」的母親說，孩子輪番看到暴怒老闆與警察，嚇得只能一直蹲在路邊發抖，連話都快不會說了，但自己仍試圖與老闆溝通，將父子送回家後，重返現場詢問老闆為何不能等孩子打電話給家人來付，老闆同樣不耐煩，回嗆「我們很忙，哪有那個時間等你們」，讓她相當無語。

消息曝光引發公憤，網友們很快就肉搜出店名，就連老闆臉書也被翻出，短短12多小時，將近3000則一星評論狂洗痛批，而該店家疑似也被嚇到，原先暫停營業，也改為永久停業，推測應是想等待風頭過了再復店。