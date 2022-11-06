中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增24,309例本土新冠肺炎個案及46例境外移入；另確診個案中新增47例死亡，其中1人是21歲女性打過3劑疫苗，10月29日出現呼吸喘、30日住院，於在11月3日因新冠肺炎併呼吸衰竭過世。

發言人莊人祥表示，今天新增病例數較昨天減少1214例，減少約4.8%，較上周日同期減少7191例，降幅達到22.8%，過去一周以來，整周確診數為19萬7175人，與上一上周相比，少了42519人，降幅達到 17.7％，且應會持續下降。對於疫情是否有機會月底單日確診數跌破2萬人？莊人祥說「明天就有可能跌破2萬例」，目前疫情已經來到山腰了，會持續往下。

今天各縣市新增本土確診部分，以新北市最多，為4035例，其次為台中市3350例，高雄市3309例，桃園市2395例，台南市2365例，台北市2203例。

指揮中心指出，今日新增47例本土病例死亡個案，為31例男性、16例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、46例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月19日至11月3日，死亡日期介於10月2日至11月3日。

指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，為18例男性、28例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自日本(4例)、印尼(3例)、美國(2例)、法國、越南、加拿大、澳大利亞(各1例)移入，另33例感染國家調查中。入境日期介於今年10月8日至11月5日。