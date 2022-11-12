中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增19172例本土新冠肺炎個案及52例境外移入；另確診個案中新增60例死亡。

指揮中心表示，今日新增之19,172例本土病例，為8,753例男性、10,409例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,038例)，高雄市(2,720例)，臺中市(2,497例)，桃園市(1,951例)，臺南市(1,948例)，臺北市(1,621例)，彰化縣(935例)，屏東縣(651例)，雲林縣(501例)，新竹縣(490例)，新竹市(431例)，苗栗縣(424例)，南投縣(364例)，嘉義縣(346例)，宜蘭縣(296例)，基隆市(296例)，嘉義市(255例)，花蓮縣(181例)，臺東縣(125例)，金門縣(50例)，澎湖縣(42例)，連江縣(10例)。

指揮中心指出，今日新增60例本土病例死亡個案，為38例男性、22例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、57例具慢性病史、39例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月30日至11月9日，死亡日期介於10月15日至11月9日。

指揮中心說明，今日新增52例境外移入個案中，為30例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自泰國(4例)、美國、澳大利亞(各2例)、馬來西亞、日本、中國、越南(各1例)，另40例感染國家調查中。入境日期介於今年10月14日至11月11日。