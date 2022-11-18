BA.5雙價疫苗今開打，長庚醫院上下午共800人預約，預約名額全滿。醫師觀察，今日的打氣和BA.1雙價疫苗差不多，但BA.1打氣下降非常快速，希望此次可以延續久一點。根據指揮中心統計，目前國內還剩下120幾萬劑BA.1雙價疫苗，由於XBB就是BA.2延伸的變異株，後續哪些會流行還不一定，指揮中心BA.1、BA.5雙價疫苗都有準備，因現在國內流行的BA.5，目前仍然建議接種BA.5疫苗為主。

台北長庚醫院兒童感染科主治醫師陳苡靜表示，BA.5雙價疫苗包含一半原始株抗原、一半最新BA.5變異株的抗原，除可喚起身體對疫苗產生免疫力記憶，也可以對於比較新的抗原表面位置產生新的抗體，加強免疫記憶力，保護效力會比單價疫苗好。

此次長庚醫院BA.5雙價疫苗打氣與BA.1差不多，陳苡靜說，BA.1剛來的前2周很多人施打，但現在疫情趨緩，加上不是流行BA.1，打氣下降非常快速，希望這次延續久一點。

陳苡靜表示，疫苗保護力會隨時間衰退，但長輩族群要考量的風險是重症、死亡。長庚醫院統計顯示，有重大傷病身份的病患，染疫後變成中重症的機會，是沒有重大傷病者的5倍到6倍，即便打疫苗無法完全預防不被感染，但是打疫苗對重症預防具有很大效果。

天選之人不是百分百不會染疫，只是相較一般人比較不會得病，陳苡靜提醒，病毒一直變種，就是想要延續生命，繼續在世界上傳播。當感染的人越來越多，趨近於越容易感染人體的環境，繼續變異下去，本來不容易得病的人可能就會被突破。天選之人現在未染疫可以感到幸運，但仍應打疫苗保護自己。

指揮官王必勝表示，BA.1雙價疫苗共採購300萬劑，還剩下120幾萬劑，效期到明年3月。現在國內流行的是BA.5沒錯，但是世界上其他地方開始流行其他變異株，包括XBB，就是BA.2延伸的變異株，在Omicron還是主流的情況下，後續哪些會流行還不一定，因此BA.1、BA.5疫苗都有準備，且都比原始疫苗有效，都會提供給民眾打。因國內流行的是BA.5，現在仍然建議接種BA.5疫苗為主。