日本央行（日銀）28日（周五）召開決策會議，維持超低利率以及鴿派論調，並且調高全年通膨預期。儘管衰退疑慮浮現使復甦前景蒙上陰影，但該央行在全球緊縮貨幣熱潮之中仍持守寬鬆政策立場。

在最新季度預測，日銀將本財年（至2023年3月止）核心消費者通膨預估，由7月預估的2.3％上修至2.9％，遠高於央行2％的目標。

日銀預料下財年通膨將降至2％目標以下，但也將該年度通膨預測由1.4％調高至1.6％，坦言最近越來越多跡象顯示企業正將原料成本轉嫁至民眾身上。