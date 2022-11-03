DBS星展集團控股3日公布2022年第三季淨利達新幣22.4億元，約新台幣509.8億元，較去年同期成長32％；股東權益報酬率為16.3％，雙雙創下歷史新高。

此外，淨利差回升至疫情前水準、且本季業務動能強勁，總收入成長28％至創紀錄的新幣45.4 億元，累計前三季淨利成長8％至新幣58.5億元，創下歷史新高。

星展銀行表示，由於淨利差上升和貸款成長，遠遠抵消服務費收入的跌幅，總收入成長10％至新幣121億元。支出成長7％。特殊撥備準備減半至相當於貸款的8個基點，而一般提撥準備為新幣1,800萬元，去年則為新幣4.13億元。

服務費收入部份，星展銀行指出，第三季約為新幣7.71億元，與上一季相比不見成長。由於金融市場仍然疲弱，財富管理服務費減少4％至新幣3.23億元，投資銀行服務費減少17％至新幣2,500萬元。財富管理和投資銀行的服務費下跌，且跌幅遠遠抵消信用卡和貸款相關服務費的升幅，故服務費收入較去年減少13％。

意即，景氣下滑、股市下跌全都反映在消費疲弱上，使得銀行業的消費金融、財富管理的手續費收入顯著減少，全靠第二、第三季的聯準會連續大幅升息，為銀行業帶來豐厚的利息收入。聯準會在美國時間11月2日再升息3碼，銀行業是為實際受益產業。

過去兩年多的全球病毒大感染，依賴國際觀光客的新加坡率先今年上半年開放邊境，星展銀行統計，帶來新加坡整體消費創新高，旅遊消費繼續上升，回復至接近疫情前的水準，信用卡服務費成長10％至新幣2.23億元。貸款相關費用成長7％至新幣1.22億元。交易服務費保持穩定，為新幣2.3億元。