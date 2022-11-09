半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）於今日公布2022年10月合併營收達6.26億元，續創歷年同期新高。累計2022年1至10月合併營收66.94億元，亦創歷年同期新高水準，較去年同期成長42％。

朋億*表示，雖受到大陸長假效應，導致營收受到假期影響而較上月低，惟受惠公司近年針對區域業務、設備服務領域採取擴張延伸策略，同時持續擴大兩岸地區專業人才招募與良好培訓，有效帶動公司整體業務接單量能更上層樓，隨著台灣、中國地區半導體產業客戶保持良好訂單需求，不僅挹注旗下高潔淨度化學品供應與分裝設備系統設備、氣體二次配系統訂單與工程服務等銷售持續向上，同步帶動公司單月營收已連續六月刷新歷年同期新高記錄。

根據工研院產科國際所預估，由於全球半導體供應鏈在地化趨勢，加上各國政府亦積極扶植當地半導體產業聚落發展，預估至2025年晶圓廠全球產能擴建再增加41座，其中亞洲地區預計有32座12吋廠擴建為主，有助於創造朋億*整體業務良好發展條件。

朋億*指出，公司仍持續深化廠務領域的良好營運基礎，並持續完善及延伸業務至氣體二次配與工程服務，同時積極擴大濕製程設備業務接單以跨足製程領域，以提高朋億*市場競爭力，創造整體營運正面之挹注。