達方（8163）第三季合併營收為75.7億元，較上季略減2.3％，歸屬母公司稅後淨利為3.39億元，較上季成長18.3％，稅後每股盈餘為1.21元。2022年前三季合併營收為227.4億元，較去年同期成長11％，歸屬母公司稅後淨利為8.73億元，稅後每股盈餘為3.12元。

達方表示，第三季營運受到通膨與升息等總體環境因素干擾終端消費需求，影響鍵盤產品與元件產品的出貨動能。但以電動輔助自行車（E-Bike）為發展主軸的綠能事業，在E-Bike需求依舊強勁與公司策略聯盟開展下業績成長顯著，營收較去年同期有逾五成以上的成長，季營收貢獻比重近五成。公司整體獲利受惠於規模經濟效益增長下亦同步提升。

第四季在全球持續面對通膨與地緣衝突等系統變數對終端消費需求的影響下，公司審慎看待第四季的營運表現。但以長期而言，在E-Bike成長動能已然成形與IT需求終將逐漸恢復下，公司樂觀看待營運表現。達方將以集團事業精實穩健，做強做大，策略聯盟，優勢互補，持續展現積極布局IT與綠能產業的綜效。