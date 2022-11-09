精密金屬機械加工大廠時碩工業前三季因自行車及半導體等工業應用合併營收增長，又有匯兌收益挹注，EPS攀升至5.47元，賺贏過去年度EPS為2.35元，飆史上新高。

時碩因工業應用、汽車零件出貨均增長，航太產業訂單也從谷底回升，第三季合併營收達13.58億元，改寫單季新高，營業獲利1.16億元，匯兌收益8千多萬元挹注、稅前盈餘2.13億元、本期淨利1.68億元，EPS達2.31元，改寫同期新高。

時碩前三季合併營收達37.75億元，營業獲利3.24億元，稅前淨利5.01億元、本期淨利3.95億元，EPS攀升至5.47元，締造史上新高。

時碩10月合併營收4.12億元、年成長34.97％；前十月合併營收41.88億元，年成長16.21％，雙雙改寫同期新高。

時碩表示，第四季外在環境充滿變數，營運動能不明，審慎因應。以前三季合併營收及獲利來看，今年營收及獲利會改寫史上新高。