家電廠艾美特-KY（1626）9日董事會通過第三季財報，第三季合併營收19.47億元、年減4.8%，每股淨損0.17元；累計前三季合併營收77.92億元、年減7.8%，由於深圳舊廠補償金新台幣7.12億元於年初認列，每股純益為4.27元，優於去年同期的每股淨損1.52元。

艾美特董事長史瑞斌表示，今年產品逐步完成價格調整，加上下半年原材料價格回穩，因此毛利逐季微幅成長，前三季毛利從去年12.13%，提升到今年的15.47%，預期今年第四季也應有穩定獲利。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，去年完工驗收，TCL遷移補償金已於今年1月份認列，建築物面積5.3萬平方米，完工後艾美特可分配3.6萬平方米，其中除6,000多平方米留總部自用外，其餘3萬平方米將出租，現有數家有承租意願公司目前進入最後評估階段，預計近期可以確認合作對象。