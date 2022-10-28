雖然大家常說「職業不分貴賤」，但如果自己的女兒要選老公，真的能不在意對方的職業嗎？一名男網友在某餐飲集團擔任經理，月薪約57K，但第一次和女友家人見面時，對方卻說「也算是服務生嘛」，還問他要不要換工作，讓這名男網友心裡面很不是滋味，他把這段經歷分享到網路上後，引發熱烈迴響。

29歲的男網友在Dcard表示，和女友交往將近一年，日前和女友家長首次聚餐，起初雙方相談甚歡，但當原PO說出「我在餐廳工作」時，女友爸爸突然頓了一下，問說：「是服務生嗎？」原PO回應：「我是裡面的經理」，女友媽媽隨即接話：「那就也算是服務生嘛」。

女友家長追問，「怎麼29歲還在餐廳上班？之後有沒有考慮換其他的工作？」讓原PO聽了心裡很不是滋味，而現場的氣氛也越來越詭異。聚餐結束後，原PO心裡仍覺得不舒坦，他透露，自己在餐飲集團工作將近6年，月薪跟加班費合計，每月可領約52K至57K，但是兩頭班的制度，讓他幾乎整天都要待在公司，除了放假以外，鮮少有自己的時間。

原PO認為，許多人對餐飲業都有偏見，就連同學聽到他的職業也會說：「在餐廳端盤子喔」，讓他感覺很差，因此好奇發問：「大家對餐廳的工作都有這種先入為主的想法嗎？」

貼文曝光後，引來網友討論，「整個社會風氣就是這樣吧，我也覺得餐飲沒有不好，可是我的家人非常不喜歡」、「不只工作要排班還常加班，薪資容易碰頂，除非你是老闆我才會考慮 」、「餐飲掛經理很多跟保險業務經理一樣，都名字好聽而已」、「餐飲業工時長，婚後你可能都沒時間陪家庭或顧小孩，到時候可能都丟給女方」。

不過也有其他人留言聲援，「我覺得能幹到最高主管以上的階級，都還算讓人放心欸，雖然我們被戲稱端盤子的，但我們的能耐只有自己知道」、「你自己OK就好，管別人說什麼，反正永遠比不完的」、「不是做餐飲不好，而是碰到了價值觀不同的家庭」。