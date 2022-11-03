農委會漁業署今年5月20日修正「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」，要求薪資直接給付，並自7月1日起將每月最低薪資從450美元調升至550美元；而今年5月20日前已簽訂勞務契約者，最遲須在2023年1月1日調高至550元。

漁業署表示，為強化外籍船員薪資保障，漁船經營者或仲介業者應自主檢視與外籍船員簽訂之勞務契約，並最遲於明年1月1日起調升船員之最低薪資至550美元，以落實維護外籍船員勞動權益。

漁業署指出，按過往申訴案件調查結果，因委由外國仲介發薪方式，經常發生剋扣薪資等弊端，新修規定除要求雇主必須足額與直接給付外，也規定只能由雇主或台灣仲介給付薪資，不得交由外國仲介給付，以避免不當的薪資剋扣。

另外，漁業署在今年9月26日招募檢查人力到位後，也透過漁船勞動條件檢查、至經營者與仲介機構處所檢查，確認工資數額與發放方式、工時與休息時數、船居生活條件等情形，今年迄至10月底執行，計已檢查漁船196艘、經營者處所27處、仲介27處，藉由完善規範制度、檢查確認勞動條件以杜絕紛爭。