近年來由於防疫關係，台灣兩大外送平台迅速成長、發展逐漸成熟，平台大砍外送員薪資的新聞也不時登上媒體版面。一位跑了5年的外送員老鳥近日分享心路歷程，坦言最近的一波棄跑潮讓他相當有感，他也從上個月開始久違的更新求職網站，「話說履歷寫5年外送經驗，能增加職場競爭力優勢嗎？」不過有前輩警告，在履歷寫進「外送員經歷」會被扣分！

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，「跑了5年了，這波棄跑最有感」，許多下線後會一起吃飯、洗車的朋友都已離開，他也從上個月開始久違的打開求職網站更新履歷。

原PO感嘆，過去跑外送薪資比上班族還高，「感覺好像大公司經理收入」，如今扣掉勞健保、油錢、機車保養費等，收入跟一般工作差沒多少，上班時數、休假更不如正常工作，二、三線區域尤其如此，痛批兩大平台在疫情期間快速成長，卻未讓利給外送員，不斷砍價砍出低薪勞力市場。「話說履歷寫5年外送經驗，能增加職場競爭力優勢嗎？至少給個小隊長職缺阿」。

對此，許多網友紛紛回應，「承攬制採市場自然淘汰法，覺得不好賺的自然會離開，個人覺得還是兼職跑比較好」、「10月上半扣油錢保養後時薪不到140元，雖說空閒顧路時間不少，但是我花時間待命幹嘛」、「還好我只是兼職，無聊時出去吹吹風，有單就跑沒單當騎車逛逛！」另外還也有前輩警告，「還好我離開得早，是說履歷寫外送員會被扣分…其他自己看眉角吧」。