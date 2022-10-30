日前有名男子拍下桃園市桃園區經國路與莊敬路1段大馬路口上有趣的街景，他正好在停等紅燈，看到前方有位外送員騎車在待轉區等紅燈，此時，陸陸續續共有7名員警騎警車出現在該待轉區，他見這有趣的畫面不禁笑翻「您的餐點正在被護送中」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，其照片拍攝地點位於桃園市桃園區經國路與莊敬路1段大馬路口，有位外送員停在前方的機車待轉區上等紅燈，而該外送員被7名穿著制服，騎著警用機車的警察包圍；其有趣的畫面也被原PO在貼文寫下「您的餐點正在被護送中」。

一名外送員正在前方路口待轉等紅燈時，後方陸續來了7輛騎著警用機車的警察。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言表示「我有遇過被包圍，瞬間害怕極了」、「你已經被包圍了，請放下餐點投降」、「誰的餐點，這麼偉大」、「壓力好大喔」、「護送文物的概念」、「你是點了什麼要警察杯杯護送」、「絕對安全送達」、「有警察們保護 不怕餐點搶劫」、「突然十分遵守交通規則」；對此有網友則認為，這時間應該是要出去各路口指揮交通。