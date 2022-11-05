實在好浪費食物！有外送員某次接到1單要外送的素食餐點，客人與他碰面取餐，他到了目的地後，對方開口就是問他「(外送)箱子是不是專門送素食嗎？」，他疑惑了一下，便向對方解釋雖然箱子並非送素食專用，但是通常會將素、葷分開，並各自放在大、小箱子內，沒想到，對方完成了取餐程序後，便將餐點丟進垃圾桶，並給了他負評。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，他表示自己跑外送僅是兼職，會跑個幾趟以免遭外送系統停權，有次，他外送接到素食餐點，客人與他碰面取餐時，問了他「(外送)箱子是不是專門送素食嗎？」，他回覆對方表示，雖然箱子並非送素食專用，但是通常會將素、葷分開放。

他還舉例，若「素當歸面線跟臭豆腐就會放大箱，送過的葷食則放腳踏墊的小箱」，豈料，當客人聽完他的回答後，完成了取餐程序，但下一秒對方便將餐點丟進社區垃圾箱，走回社區，而在他離開回家的途中，竟然還收到客人給的負評，讓他非常無奈。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這麽偏激，請問是在哪裡」、「哪裡有專門送素食的，除非店家自己請的外送」、「浪費食物要吃很多素食才能補回來功德啊」、「很想問他吃素到底是為了什麼？」、「你就說是就好了，反正它也無法查證」、「這樣的人不該叫外送吧？這麼潔癖就不要發懶啊」、「浪費食物，吃素吃到走火入魔」。