外送員看見電梯內場景，無奈的只好向黃金獵犬道歉表示自己再搭下一班。

好意外的場景！有名外送員日前接到1張外送單，其單子上有項「無接觸送餐」備註指定「抵達後幫忙放置電梯裡面即可」，於是當他抵達外送地址後，按了電梯等候，豈料，電梯門一打開竟然是2盆裝著正在洗的衣服，以及1隻黃金獵犬，讓他瞬間傻眼，當電梯門關起時，他還向該隻狗道歉「我搭下一班」，有趣的場景也笑翻網友。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，並上傳2段影片，由於他被客人指定將餐點放至電梯裡就可以，當他抵達該送貨地址後，按了電梯按鈕，當電梯門一打開，驚見1隻黃金獵犬與2盆洗衣服的水盆，讓他頓時有些錯愕，他還在影片中向黃金獵犬開口說道「我放電梯裡，你會不會偷吃啊」，當電梯門關上時，他還自娛稱「抱歉，我搭下一班」。

外送員看見電梯內場景，無奈的只好向黃金獵犬道歉表示自己再搭下一班。（翻攝自臉書外送員的奇聞怪事）

幽默又可愛的場景，也讓網友紛紛留言表示「是什麼情況要放一隻狗跟兩盆泡沫水在電梯內啊？」、「你到底在跟狗說話幹嘛啊？」、「那是他(黃金獵犬)叫的餐啊，都坐電梯下來拿了還不給他」、「好意外的場景」、「這一棟流行把東西留在電梯轉交是不是」、「電梯裡出現這樣的組合是發生什麼事？」。