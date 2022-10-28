金曲歌后徐佳瑩繼9月宣布懷孕的好消息，10月28日、11月4日將由全息元宇宙娛樂平台BEATDAY和《DailyView網路溫度計》攜手徐佳瑩推出「《給》音樂玩家元宇宙演唱會」，活動倒數3天也率先開放鐵粉體驗，讓喜歡徐佳瑩的粉絲可以進場同樂！

徐佳瑩鐵粉體驗場登場！粉絲化身虛擬角色、戴上動物頭套同樂

在昨（26）日徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會鐵粉體驗場中，玩家可以在虛擬背包中選擇個人虛擬服飾穿戴，並化身為演唱會中的虛擬角色，在等待徐佳瑩正式開唱前，粉絲可以先在大廳撿拾演唱會專屬道具、LALA炮，並換上獅子、貓頭鷹、長頸鹿、麋鹿共4種頭套，還有專屬舞步可以大展舞技。

進入元宇宙演唱會現場後，粉絲們在每首歌的虛擬場景中都能使用贈送的「瑩」光棒及事先撿到的LALA炮等虛擬道具，除了聆聽徐佳瑩甜美的嗓音之外，還能體驗不同場景的小遊戲，不論是想站著看、邊跑邊看、飛著看，還是切換成自動模式，都能從360度的空間裡觀賞視覺與聽覺帶來的雙重饗宴。

IG網紅元宇宙演唱會初體驗！曝場景構圖美、歌手看起來超真實

喜歡分享育兒日常生活與美食、旅遊的IG網紅范香香分享，之前有玩過線上遊戲，在這次元宇宙演唱會電腦操作來說相對比較簡單，雖然途中有發生螢幕LAG的狀態，但是現場工作人員有馬上協助處理，在體驗過程中可以撿道具、丟東西，每首歌的場景構圖呈現都讓畫面看起來很漂亮，未來如果有類似活動也會想參與，推薦大家來體驗元宇宙演唱會。

時尚IG網紅薇淳則表示先前沒有體驗過類似的活動，所以對於操作功能比較不熟悉，如果不曉得要怎麼操作可能需要事先進場熟悉功能，在徐佳瑩「《給》音樂玩家元宇宙演唱會」中，覺得最特別的地方在於歌手給人蠻真實的感覺，若是歌手現身互動或是和粉絲一起化身虛擬角色體驗元宇宙演唱會，相信會更有趣、更好玩。

徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會售票將截止 錯過機會不再

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