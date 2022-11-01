金曲製作人陳君豪日前受邀分享創作經歷。（1500聲量音創提供）

由陳子鴻領軍流行音樂教學品牌「1500 Sound Academy聲量音創學院」，日前邀請今年再度奪金的金曲製作人陳君豪舉辦金曲大師講座。陳君豪曾合作過張惠妹、蔡依林、徐佳瑩、林憶蓮、林宥嘉、艾怡良、陶晶瑩、A-Lin、彭佳慧、魚丁糸等歌手。他之前與徐佳瑩合作數度獲得金曲獎肯定，

他緊扣主題《創作的養分來自你吃過的東西》，解密徐佳瑩「切歌」的編曲結構和靈感來源，提到原先徐佳瑩想嘗試現代年輕人喜歡的PB、R＆B，帶點Hip Hop節奏或合成器之類的，後來覺得以前聽80、90年代R＆B才是她的養分，分享創作過程時說：「這首歌的靈感其實是從阿妹的『解脫』而來，這是我們這一代7年級生很重要的回憶，當時無聊就用吉他彈『解脫』，LaLa隨口唱了第一句類似的，後面就亂唱變成現在大家聽到的『切歌』。」

工作人員好奇問徐佳瑩金曲獲獎受訪時，曾說君豪就是知道怎麼激她？他笑說：「很簡單啊！養小孩需要錢！」一針見血，讓工作人員笑翻；隨後他解釋：「因為我覺得她很有天分，但出手做事比較小心比較慢，例如創作上常覺得自己寫得不夠好，就不敢給我們聽，我就會跟她說，不要害怕，現在都是媽媽了，應該要很有勇氣；再來就是養小孩很不容易，得花很多時間在小孩身上，剩下可以做音樂的時間有限。」

陳君豪提到，徐佳瑩當了媽媽之後情感層次更不同，在音樂上用的語彙和情感更深更大膽、更沒有包袱，是進階版的徐佳瑩。他還分析LaLa和青峰兩位優秀創作歌手的差異時，還以白居易和李商隱妙喻兩人風格雖不同，但都是音樂創作的佼佼者，他說：「我覺得青峰的東西很像文學作品，跟他工作時，他隨時就是在看書，很像一本活字典，善用詞藻，深度好比李商隱；而LaLa就是一個對於旋律性掌握很天才的人，她的創作比較生活，很直白、直接情感的東西，就像是白居易的現實主義。」