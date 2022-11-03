高雄一名洪姓男子聲稱因「覺得害怕，欲請警方保護」，竟在3個月內狂打1081通報警電話，經警方勸導仍未改善，警方多次派人到洪男家查看，洪母均不願讓警方進入，警方只好依違反社會秩序維護法將其送辦。高雄簡易庭審酌洪男患有妄想型思覺失調等病症，依無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽，判處罰鍰5千元，全案還可上訴。

據判決書指出，洪男在今年8月到10月間，狂打1081通報警電話，內容多為騷擾電話或無具體之報案事由，接聽員警已多次口頭及語音播放宣導，洪男經勸阻後不聽，仍持續多次無故撥打報案專線。且勤務中心接獲洪男報案後，多次派員至現場查看並勸阻，但洪母均不願讓警方進入，只表示會代為約制，不需警方協助。

警方認為洪男有無故撥打報案專線，且經勸阻不聽之違序事實，可能影響實際有緊急事故而有撥打報案專線需求之其他民眾，因此依違反社會秩序維護法將其送辦。

全案審理時，洪男辯稱是因為他「覺得害怕，欲請警方保護」；然依110報案紀錄單內所載，其內容多為騷擾電話（言語不清不知所云），亦無法提出任何具體跡證供警方查證及處理之惡意騷擾，因此法官不採信其說詞。

法官審酌洪男患有妄想型思覺失調症、持續性憂鬱症等，因此減輕其處罰，依無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽，判處罰鍰5千元，可上訴。