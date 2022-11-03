許凱與李一桐甜蜜互動，因私下兩人太熟，來不及心跳加速，即投入下場對戲。（八大提供）

《大唐攻略》男主角許凱一改他在《延禧攻略》默默守候付出的大仁哥性格，新戲裡對李一桐放膽追愛，甜蜜互動令粉絲看得臉紅心跳。談到與李一桐拍攝甜寵戲過程，許凱接受八大電視獨家訪問回應說：「我們兩個已經是比較熟悉的老朋友了，拍戲時會沉浸在角色和情節裡，所以不太會緊張害羞。」

他進一步表示，兩人都是專業的演員，演到很甜寵的情節時，「演完卡了就是卡了，她(李一桐)會說『我覺得這個挺好的』，我也會說『妳剛剛也不錯』」。隨後兩個人就開始討論這場怎麼調整或者下一場怎麼演，因此被問到對戲時會不會心跳加速？許凱坦言：「來不及心跳加速，因為我們兩個真的很熟。」

《大唐攻略》裡，許凱詮釋的「盛楚慕」本性風流，遇見「傅柔」李一桐後性格大變，成為專情的好男人，許凱說：「我覺得盛楚慕紈絝子弟的一面是他性格上的一種保護色，但也很幸運遇上了傅柔，激發了他想努力向上的那一面。」許凱認為，為了自己愛的人而變成更好的自己，確實很有男人的擔當和責任感。

另外，要從遊手好閒的紈絝子弟，脫胎換骨變身被大家臣服的將軍，演譯上的差異，許凱分享他詮釋上的拿捏，「紈絝子弟時期比較困難的是要掌握活潑的程度，不能讓觀眾覺得這個人物太輕佻、太浮誇。後期成長為將軍就要沉下來，更多用眼神去表達，但也不能太老氣橫秋，畢竟盛楚慕的底色還是一個少年。」許凱認為，男主角這兩個階段其實很難分割成兩種不同的人格，而是一個成長的過程，所以只能說各有各的困難。

《大唐攻略》11月4日起，每週一至五晚間11點於八大戲劇台全台首播。