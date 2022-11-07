白百何劇中當了6年全職媽媽重返職場。（中天娛樂台提供）

白百何、佟大為劇中經常吵架。（中天娛樂台提供）

白百何母愛大噴發。（中天娛樂台提供）

集結白百何、佟大為、蔣欣等實力派演員的陸劇《我們的婚姻》，明（8）日起在中天娛樂台開播。該劇細膩描繪婚姻關係及探討女性職場等議題，引發觀眾共鳴與討論。劇中個性好強的白百何，吵起架來得理不饒人，更有一場「15秒內怒飆99個字」大嗆佟大為自私的名場面，讓許多網友狂讚她說臺詞功力深厚。

出道16年的白百何，因主演電視劇《與青春有關的日子》出道，這部也是她和佟大為首次合作，之後白百何更憑藉電影《失戀33天》、《被偷走的那五年》、《滾蛋吧！腫瘤君》等片走紅，此次《我們的婚姻》是白百何時隔4年再度回歸電視劇的作品，她談到和佟大為再度合作默契十足，劇中有許多爭吵的戲份，都是兩人在拍攝現場即興發揮，互相激盪出來的化學反應，貼近呈現夫妻之間的吵架戲碼讓觀眾大嘆「吵得相當真實！」、「夫妻真的就是這樣吵的！」

白百何在《我們的婚姻》有許多經典台詞都讓女性朋友相當有感，像是她求職面試時被面試官問到：「妳作為母親怎麼平衡工作和家庭？」當下她直接反問面試官：「如果是父親，也要回答這個問題嗎？」更有一場戲是與佟大為激烈爭吵鬧離婚，那場戲佟大為向白百何抱怨突然被要求帶孩子，沒給他一點時間適應，當下白百何爆氣回話：「我突然懷孕升級當媽媽，我的人生規劃發生180度大轉彎，誰給我時間適應了？」，臺詞句句寫入人心，道出許多女性的心聲。

白百何劇中有一個6歲的女兒，現實生活她的兒子元寶已經14歲，她經常在社群分享與兒子的互動，她也提到希望和兒子能夠像朋友一樣相處，「因為元寶是一個很暖的人，不願意傷別人的心，他會把自己的意見吞在肚子裡面不發表，因為他現在青春期了。」所以白百何經常會鼓勵兒子多表達自己的想法，但她也提到，當兒子給她意見甚至覺得她做的飯不合口味時，她其實也會偷生氣，「他每次投訴我的時候，我心裡就一萬個不願意，我心想『每天辛辛苦苦的在那賺錢養你，你還敢給我有意見』，但我會默默的把這些話嚥到肚子裡面。」，戲裡戲外都可感受到白百何的母性光輝。

《我們的婚姻》從兩性不同的立場與角度，帶出每個人在面臨家庭與職場問題時，內心會有的掙扎及抉擇；劇中大學一畢業就結婚生女，整整在家當了6年全職媽媽的沈彗星（白百何飾），為了實現自己的抱負決定找工作進入職場，但面試卻處處碰壁，還被丈夫盛江川（佟大為飾）調侃「想法太過理想」，當夫妻雙方在家務分工及教養小孩時，也產生許多摩擦，甚至考慮離婚，而兩人一路從爭執過程不斷磨合，最後一起學習、成長。該劇自8日起每周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出。