新竹一名賴姓外送員愛慕竹東某餐廳的店員，多次當面、傳訊息向女店員表達愛意，但女店員多次拒絕且表明有男友，賴男仍持續在店附近盯梢，引起女店員心生畏懼。新竹地院審結，依跟蹤騷擾罪，處賴男2月徒刑，成為新竹首宗跟騷法判刑案例。

判決書指出，賴男去年6月間擔任外送平台的外送員，因而結識竹東一處餐廳的女店員A，對A女產生愛慕之情，同年月起持續以盯梢、守候等方式靠近該餐廳，還頻繁送禮或寄信，甚至透過各式社群軟體向A女連繫，A女雖多次拒絕並表達已有男友，賴男仍不知放棄。

此外，賴男連續5天，一天2次共10次騎車前往A女工作的上班處附近，站在店對面半小時至1小時，以違反A女意願的方式監視A女，導致A女心生畏懼，並影響日常生活與社會活動。全案經由A女報警，檢方偵結起訴。

新竹地院審理時，依犯跟蹤騷擾罪，處賴男2月徒刑，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日。可上訴。此為新竹首起跟騷法判刑案例。

根據跟蹤騷擾防制法第18條，實行跟蹤騷擾行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金。攜帶凶器或其他危險物品犯前項之罪者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣50萬元以下罰金。