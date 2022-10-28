民進黨新竹市長候選人沈慧虹28日參訪新福源花生醬，針對民眾黨高虹安反指資策會執行長卓政宏兼職並要求道歉，沈慧虹表示，小偷要警察道歉荒謬至極，她也呼籲高提出稅籍證明，才能證明沒有領科智任何酬勞。

沈慧虹也指出，葉國文是高虹安助理，也是民眾黨提名的市議員候選人，這段期間民眾黨和高虹安團隊爭議不斷，從酒駕、涉賄、服務處違建等，都可看出高虹安團隊是利益的結合、毫無理念，且高虹安身為民眾黨市黨部主委，識人不清、用人不當，這樣的人無法勝任市長工作，團隊也無法讓人民信賴。

針對國民黨林耕仁29日預計在東區造勢，邀請馬英九、郝龍斌、李四川，沈慧虹表示，大咖站台確實能鞏固藍營的選票，但選舉最重要還是候選人自己。她說過去20年國民黨讓城市停滯，她和林智堅市長則用8年讓城市向前衝刺，未來會更努力端出政策、推出城市願景，爭取市民認同。

選前倒數30天，沈慧虹表示，她已啟動「新竹光榮，5力全開」計畫，透過5種方式號召大團結，包括募集500家張貼沈慧虹海報的光榮店家、光榮車隊5選區掃街、5通電話拉票、下午5點路口拜票及1125選前之夜大遊行，邀請市民加入新竹光榮隊伍，讓新竹人繼續走路有風。

至於蔡英文總統IG昨貼出女力候選人18歲照片，有人說18歲的沈慧虹看起來很知性，沈慧虹也表示，感謝小編巧思安排，讓她回味青春時光，也呼籲民眾11月26日除了票投5號沈慧虹，也請支持18歲公民權，讓民主更進步。